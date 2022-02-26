Россию отключают от SWIFT

Германия поддержала отключение России от SWIFT/gettyimages

Германия поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

К этому времени ФРГ была последней, кто до сих пор воздерживался от введения этой санкции.

Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, официальное решение еще не оформлено, однако уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности, украинской диаспоре, которые давят на разные правительства для поддержки этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", – написал Кулеба в Facebook.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров принять немедленные меры по отключению этой системы, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму". После этого отключение России от SWIFT поддержали: Франция, Кипр, Венгрия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters.

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