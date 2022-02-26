Макрон позвонил Зеленскому: одобрил отключение РФ от SWIFT и санкции против Путина

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне вооруженной агрессии РФ против Украины.

Глава государства подчеркнул, что Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение санкций против Владимира Путина.

"Только что позвонил Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонного оружия. Merci La France", - добавил Зеленский.

Напомним, Совет Европейского союза согласовал дополнительные санкции против России.

Санкции охватывают финансовый, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки.