Джонсон призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам против России по SWIFT

Борис Джонсон, Великобритания / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран НАТО принять немедленные меры против России по системе SWIFT.

"Джонсон призвал лидеров принять немедленные меры с помощью SWIFT, "чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму", — говорится в сообщении его офиса, пишет nationalpost.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тем временем сообщает, что Италия уже согласна на отключение РФ от SWIFT.

Вторжение России в Украину

Напомним, в США считают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы "обезглавить" украинское правительство и установить собственное управление.

Также три американских чиновника заявили, что столица Украины Киев будет захвачена приближающимися российскими войсками в течение нескольких дней, и вскоре после этого сопротивление страны будет эффективно нейтрализовано.

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