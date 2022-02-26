Песков утверждает - Украина отказалась от переговоров в России

Дмитрий Песков / Reuters

Официальный Киев якобы отказался от переговоров с Кремлем по поводу возможного прекращения российской агрессии. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"План российской военной операции [на самом деле неприкрытой агрессии России против Украины ‒ Главред] возобновился", - говорит кремлевский спикер.

Причем, как утверждает Песков, президент РФ Путин накануне днем в связи с ожидавшимися переговорами с официальным Киевом отдавал приказ приостановить движение основных войск РФ.

Кроме того, Песков озвучил новые тезисы российских пропагандистов по поводу вторжения РФ в Украину.

"Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бендеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, такие по принципу джихадмобилей, только там их сейчас называют бендермобили", ‒ говорит Песков.

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Напомним, ранее руководитель министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что полномасштабное военное вторжение России в Украину уже привело к гибели 198 людей, среди них — трое детей.

"По оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них — 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка", - написал он.