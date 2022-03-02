Россия приближается к дефолту из-за вторжения в Украину

Санкции / lratvakan.com

Россия в марте должна погасить гособлигации на сумму более 700 млн долларов.

Как пишет Reuters, теоретически у РФ хватает резервов для покрытия долга, но санкции и заморозка активов могут помешать этим планам.

Аналитики JPMorgan и других организаций считают, что это значительно увеличило вероятность дефолта страны.

"Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и нарушение платежных цепочек создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом", - говорится в отчете JPMorgan.

По словам аналитиков, первой решающей датой является 16 марта, когда должны быть выплачены два купонных платежа по облигациям. Хотя, как и в большей части российского долга, в них встроен 30-дневный "льготный период", который отодвинет формальный момент дефолта до 15 апреля.

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Опасения по поводу дефолта последовали за предупреждением Института международных финансов (IIF) на этой неделе, в котором отмечается, что примерно половина валютных резервов России в размере 640 млрд долларов была фактически заморожена международными санкциями.

Capital Economics также предупредила в среду о растущих рисках дефолта. В первую очередь это ударит по международным инвесторам - по данным российского Центробанка, на конец прошлого года иностранцы владели государственным долгом России в долларах и рублях на сумму 20 млрд долларов.

"Вероятность того, что правительство и компании не смогут или не захотят погасить внешний долг, значительно возросла", - отметили аналитики.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что беспрецедентно жесткие санкции, которые сейчас вводятся против РФ, методично разрушают экономику России.

Спасти ее пытаются вливанием денег на выкуп акций российских компаний. Сейчас этим занимается Фонд национального благосостояния РФ. Минфин имеет право привлекать ВЭБ и "специализированные финансовые организации" для выкупа этих акций.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.