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Экономический крах РФ: агрессор тратит триллионы на скупку собственных акций

1 марта 2022, 15:14

Фондовый рынок "Московская биржа" закрыл торги в понедельник и вторник.

Рубль
Беспрецедентно жесткие санкции, которые сейчас вводятся против РФ, методично разрушают экономику России / УНИАН

Беспрецедентно жесткие санкции, которые сейчас вводятся против РФ, методично разрушают экономику России.

Спасти ее пытаются вливанием денег на выкуп акций российских компаний. Сейчас этим занимается Фонд национального благосостояния РФ. Минфин имеет право привлекать ВЭБ и "специализированные финансовые организации" для выкупа этих акций.

Соответствующий указ подписан - на эти цели в 2022 году будет направлен 1 триллион рублей - сообщает Forbes с отсылкой на личные источники. Также они отмечают - документ датирован еще субботой, 26 февраля.

Фондовый рынок "Московская биржа" закрыл торги в понедельник и вторник.

Эксперты дают неутешительные прогнозы для российской экономики - курс рубля стремительно падает, а топовые компании приближаются к банкротству.

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