За сегодня РФ обеднела в 2 раза. На протяжении недели обеднеет в три - как умирает экономика России

Как санкции уже отразились на экономике РФ / Reuters

Олег Гетман, экономист и специалист Экспертной экономической платформы сообщает: "За сегодняшний день россияне обеднели приблизительно в два раза. На протяжении недели они условно обеднеют в три раза. Если ранее ВВП у них было 1,4 триллиона долларов, то за день он сократился условно до 800 миллиардов".

И это, по прогнозу специалистов, лишь начало последствий, которые ожидают экономику России после введенных против нее санкций от США, Великобритании, ЕС, Канады и пр.

Какие санкции наложили на Россию

Блокирование экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор

Санкции на крупнейшие российские банки

Санкции против олигархов и элиты, в том числе и против Путина, Лаврова и их приспешников

Санкций против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом

Замороженные 40% золотовалютных резервов

Любые операции с Центробанком запрещены.

Количество санкций растет в геометрической прогрессии.

С чем уже столкнулись россияне?

Обвал рубля - курс в российский обменниках достигает 200 рублей (еще в средине февраля было 75). Импортные товары уже подорожали на 20-30% процентов.

Обвал акций российских компаний - их активы заморожены за границей, а любые операции - запрещены. Так Сбербанк обвалился на 75%, TCS Group (Тинькофф банк) - на 78%, Газпром - на 60%, НОВАТЭК - на 54%, РосНефть - на 45,5 %.

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Заморозка резервов - активы золотовалютного фонда РФ (около 640 млрд долларов) попали под санкции международных партнеров Украины. Из-за этого Центробанк не может выйти на рынок и продать валюту.

Отключение от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей, пользователями которой являются более 300 топовых российских банков и организаций.

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