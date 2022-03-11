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"Война не нужна": россияне без денег застряли за границей и сменили отношение ко вторжению в Украину

11 марта 2022, 06:56

Граждане РФ за границей не могут вернуться домой и воспользоваться банковскими карточками. Благодаря этому у них стали открываться глаза на действия Кремля.

Санкции
Россияне наконец-то начали ощущать на себе действие санкций из-за войны в Украине

Граждане страны-агрессора застряли за границей и не могут вернуться домой из-за санкций и ограничений по авиаполётам. Также россияне остались без средств к существованию, потому что не могут воспользоваться своими банковскими карточками.

Как пишет ВВС, россиянин Константин, который находится на индонезийском острове Бали, жалуется из-за больших неудобств и проблем.

"Банально – пойти купить продукты в магазин, снять наличные, пойти на рынок, оплатить проживание. Не понятно даже как вернуться, прилететь", – сказал он.

Мужчина надеется устроиться на какую-то локальную работу и получить рабочую визу.

"Пока точно никто не знает. Посмотрим, какой будет ситуация", – добавил он.

Некоторые российские туристы нашли выход из ситуации, ведь клиентам некоторых российских банков еще можно переводить деньги за границу.

"У меня, например, закрылась карта, но мне местные ребята, у которых уже была карта, помогли снять деньги. То есть, я со своего банка отправил к ним в местный банк, а они мне их сняли", – объяснил россиянин.

После того как Константин столкнулся с такими проблемами, он заявил, что обычные россияне очень расстроены из-за войны в Украине.

"И она абсолютно никому не нужна. Ни нашей стороне, ни гражданам Украины. Никто этой войны не хотел", – сказал мужчина.

Санкции против России из-за войны в Украине

Страны Евросоюза, США и Канада полностью закрыли небо для российских авиакомпаний. Самолетам, которые находятся в российской собственности, на российской регистрации или под российским контролем, включая частные реактивные самолеты олигархов, запрещено приземляться, взлетать в аэропортах этих стран и летать над их территорией.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России.

Все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны

В Mastercard отметили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться платежной системой.

Отмечается, что выпущенные на территории России карты Mastercard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ.

При этом выпущенные российским Сбербанком карты Visa и Mastercard будут работать на территории России.

Как россияне отреагировали на санкции

Большинство россиян сначала отреагировали на санкции тем, что стали массово скупать товары в магазинах западных брендов, которые выходят из РФ. В Сети появлялись видео, как граждане даже устраивают драки в очередях.

Против войны России в Украине россияне начали выступать только на третий-четвертый день военных действий. И, видимо, сделали это, потому что начали страдать от финансовых ударов из-за санкций.

По-настоящему большие митинги против российско-украинской войны прошли в нескольких российских городах РФ 7 марта. К слову, это уже был 12 день полномасштабного вторжения России в Украину.

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