США закрывают свое небо для всей российской авиации

США закрыли небо для российской авиации / Reuters

Соединенные Штаты Америки закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Причина - вторжение России в Украину.

Об этом президент США Джо Байден сказал в ходе ежегодного обращения О положении государства (State of the Union) на заседании обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

"Россия будет абсолютно изолирована от воздушного пространства", - сказал глава Белого дома.

Ранее аналогичные запреты на российские самолеты применили Евросоюз, стран Европы и Канада. После выступления президента США в Сети появилась новая карта полетов для российской авиации. Почти не осталось стран, небо которых открыто для российских самолетов.

Из-за своей агрессии Россия становится изолированной от цивилизованного мира.

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"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы внедряем мощные санкции, мы отключаем российские банки от финансовой системы, мы не позволяем Центробанку России защищать рубль, чтобы он не мог использовать свои 630 млрд долларов запасов на войну. Мы ослабляем российских военных и их техническую возможность", - добавил глава Белого дома.

Как сообщал Главред, Байден заверил Конгресс, что вооруженные силы США не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине. При этом они будут защищать "каждый дюйм" восточного фланга НАТО.

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