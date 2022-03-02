Вторжение России в Украину: Байден заявил, что Путин просчитался

Байден обратился с посланием к Конгрессу США / скриншот

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США. Первая часть его речи О состоянии государства была посвящена Украине.

Байден начал с комплимента украинскому народу - он заявил о его героизме.

"Шесть дней назад президент России Владимир Путин хотел пошатнуть основы свободного мира. Он думал, что мир прогнется под него. Но он просчитался. Он думал, что заберет Украину. И мир с этим согласится. Но он наткнулся на сопротивление украинского народа", - сказал Байден

По его словам, Путин сейчас изолирован от мира больше. США вместе с союзниками вводят санкции, не дают удержаться рублю, заблокировали запасы Центробанка и ослабляют военную сферу.

Байден прогнозирует, что это противостояние завершится поражением для президента РФ.

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"В истории потом напишут, что Путин ослабил Россию", – сказал он.

Он сообщил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, и пообещал конфисковать у россиян квартиры, яхты и деньги за границей.

"Российские олигархи, которые нажили миллиарды долларов с помощью режима - больше у вас это не пройдет", - отметил президент.

При этом Байден заверил Конгресс, что вооруженные силы США не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине". При этом они будут защищать "каждый дюйм" восточного фланга НАТО.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы внедряем мощные санкции, мы отключаем российские банки от финансовой системы, мы не позволяем ЦБ России защищать рубль, чтобы он не мог использовать свои 630 млрд долларов запасов на войну. Мы ослабляем российских военных и их техническую возможность", - сказл президент США.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.