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6-летний мальчик отдал ВСУ квадрокоптер, полученный в подарок на день рождения

18 марта 2022, 14:55

Ребенок пожертвовал своим подарком, чтобы он принес пользу украинским воинам.

беспилотник, дрон, квадрокоптер
6-летний мальчик отдал ВСУ квадрокоптер, полученный в подарок на день рождения/ ua.depositphotos.com

В Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения.

Он решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ. Об этом сообщает Образовательный центр Верховной Рады Украины в Telegram.

О таком подарке ребенок мечтал давно. Однако, когда отец подарил квадрокоптер мальчику, он не смог его оставить себе, услышав, что защитники Украины нуждаются именно в таких дронах.

"Юный казак из Кролевца (Сумская область) долго мечтал о квадрокоптере. И отец подарил его на день рождения. Но, услышав, что украинские военные нуждаются в такой технике, сам проявил инициативу: "Папа, давай подарим нашим военным. Им нужнее. Они же нас защищают", – говорится в сообщении.

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6-летний мальчик отдал свой квадрокоптер ВСУ/ Telegram образовательный центр ВР Украины

Напомним, ранее в Борисполе Киевской области 11-летний мальчик сам ночью пришел записываться в местный отряд теробороны. Бойцы теробороны напоили мальчика, накормили и вручили ему подарки. А взволнованную маму, которая искала ребенка, попросили не ругать героя.

Также ранее сообщалось, что 11-летний мальчик сам добрался из Запорожья до украинско-словацкой границы. Ребенок был вынужден бежать от войны, при этом родителям пришлось остаться. На границе мальчику помогли волонтеры, а после пересечения границы его забрали родственники.

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