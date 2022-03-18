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Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник Эрдогана

18 марта 2022, 13:36

Россия не отказывается от озвученных ранее требований к Украине, несмотря на все санкции.

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Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник Эрдогана/ Reuters

Несмотря на огромные военные потери в Украине и наложенные другими государствами санкции, Россия не отступает от озвученных ранее требований к Украинскому государству.

Путин на переговорах, которые только планируются, потребует от украинского президента Владимира Зеленского признать Крым "российским", а также отказаться от Донбасса. Такое мнение высказал главный советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин. Об этом он сказал после того, как Эрдоган поговорил с Путиным по телефону в четверг, 17 марта, пишет BBC.

Калин отметил, что для Украины требование признания оккупированного Крыма "российским" может стать "горькой пилюлей".

"Россия может потребовать от Украины официально признать, что Крым, который РФ незаконно аннексировала в 2014 году, теперь действительно принадлежит России. Если это так, то для Украины это будет горькой пилюлей. Крым уже под контролем РФ, даже несмотря на то, что Россия не имеет законного права владеть Крымом и даже подписала международный договор (после распада СССР, но до прихода к власти Путина), который признает, что Крым является частью Украины", – сказал советник Эрдогана.

По словам советника турецкого президента, Украина должна быть очень внимательной к деталям любого договора, который может быть подписан с РФ. Ведь Россия в дальнейшем может использовать такой документ для следующего вторжения.

Также Калин обратил внимание, что Путин может при любом развитии событий подать это для россиян как "великую победу", ведь жестко контролирует российские медиа.

Требования России к Украине

Ранее сообщалось, что Россия на переговорах имеет к Украине ряд требований:

  • признать Крым частью РФ,
  • признать "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей,
  • Украина должна провести демилитаризацию,
  • пройти процедуру денацификации.

Также РФ хочет, чтобы Украина отказалась от движения в НАТО, и сделала российский вторым государственным языком.

Напомним, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев ранее заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин понимает, что война в Украине провалена. Также он сообщил, что сотрудники ФСБ задержали директора Росгвардии Романа Гаврилова.

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