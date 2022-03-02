Переговоры Россия-Украина: стали известны требования агрессора / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил требования агрессора к Киеву на переговорах России с Украиной, сообщает Главред со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, позиция России на переговорах с Украиной включает следующие требования:

признать Крым частью РФ,

признать "ДНР" и "ЛНР" в их административных границах,

демилитаризация, которая "должна иметь определенные параметры";

Украина, по мнению Лаврова, должна пройти процедуру денацификации, как некогда Германия.

При этом в ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности. Глава МИД РФ также настаивает на договоренности, которая" будет обеспечивать законные права всех народов этой страны".

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский добавил, что на втором раунде переговоров будет обсуждаться прекращение огня.

"По ряду предложений (на переговорах 28 февраля – ред.) мы, в общем-то, нашли взаимопонимание за столом переговоров. Однако по некоторым, наиболее принципиальным – это было вполне ожидаемо – украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом", – утверждает Мединский.

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Ранее член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером, 2 марта.

В то же время представитель оккупантов Мединский заявил, что украинская делегация прибудет переговоры завтра утром (то есть 3 марта), она уже выехала из Киева.

Напомним, 28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.

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