Переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером - Арахамия

Переговоры / Reuters

Переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером.

Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет sud.ua.

Переговоры России и Украины

28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.

Должен состояться второй раунд переговоров.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

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Следующие переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

Подоляк подчеркнул, что переговоры были тяжелыми, но Россия уже не выдвигала ультиматумов.

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