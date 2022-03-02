Под Киевом украинские ПВО уничтожили два российских истребителя

Су-35 / wikimedia.org Rulexip

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два российских истребителя в Киевской области.

Как сообщается в Facebook Генерального штаба ВСУ, украинская сторона потеряла один МиГ-29.

Сообщается, что ночью в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

"В результате воздушного боя оба самолета оккупантов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пехота захватила колонну российской техники. Российские военные уже не ждут удара и дезертируют, оставляя в распоряжении ВСУ вооружение и технику.

Реклама

Напомним, в Безруках Харьковской области оккупанты бросили свою технику посреди села. Вражеские войска бросили несколько своих БМП прямо под домами жителей села.

Коме того, вечером во вторник, 1 марта, ВСУ в Николаевской области уничтожили около 800 единиц вражеской техники.

Читайте также: