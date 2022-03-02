​ВСУ под Николаевом уничтожили 800 единиц техники врага: оккупанты прячутся в полях

войска России / Reuters

Вечером во вторник, 1 марта, ВСУ в Николаевской области уничтожили около 800 единиц вражеской техники.

Об этом советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова сообщила на своей странице в Facebook.

Как рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, потери противника еще нужно будет уточнить. Он добавил, что в селе Баштанка местные жители отняли у оккупантов два БТРа и передали их бойцам терробороны.

"Выжившие оккупанты прячутся в полях, потому что у техники закончилось горючее. В среду, 2 марта, украинские военные наведаются в окрестности Баштанки, чтобы увидеть, какая техника уцелела и кто еще остался в живых.Украинцы же потеряли один вертолет Ми-8", - говорит Виталий Ким.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

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