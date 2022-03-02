ЕС отключил от SWIFT российские банки и запрещает передавать в Россию банкноты евро

Санкции / УНИАН

ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Также ЕС запрещает передавать в Россию банкноты евро, говорится в решении Совета Евросоюза.

ЕС официально отключил от межбанковской системы платежей SWIFT банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, которые ранее попали под санкции. Ограничения были введены из-за вторжения России в Украину 24 февраля.

Ограничения вступят в силу через десять дней, с 12 марта. С этого дня также будет запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, следует из постановления ЕС.

Читайте также"Железный занавес" все больше опускается над агрессором, РФ практически объявила дефолт - ШмыгальКроме того, европейским странам запрещено участие в проектах, софинансируемых Рссийским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Как сообщал Главред, заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята Европейским парламентом. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас она уже находится на рассмотрении.

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