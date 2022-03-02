Появились кадры масштабного ракетного удара по Харьковскому горсовету

Харьков / соцсети

Днем 2 марта российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову.

На сей раз удар пришелся на здание городского совета. Об этом на своей официальной странице сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В результате ракетного удара было также повреждено здание Палаца труда и жилые многоэтажные дома. На данный момент на место уже прибыли сотрудники ГСЧС.

О пострадавших и погибших пока нет никакой информации. Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во время бомбардировки площади Свободы в Харькове использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только на вооружении в РФ.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждает, что, судя по видеозаписям, 1 марта удар по центральной площади Харькова нанесли крылатой ракетой, которая по своим очертаниям и размерам напоминает Калибр. Такие ракеты стоят только на вооружении российской армии, отметил Грозев в публикации в своем Twitter.

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