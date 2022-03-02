Крылатая ракета попала в здание горсовета в Харькове

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Российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - написал заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook

facebook.com/SemenukhaRoman

Ранее сообщалось, что во время бомбардировки площади Свободы в Харькове использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только на вооружении в РФ.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждает, что, судя по видеозаписям, 1 марта удар по центральной площади Харькова нанесли крылатой ракетой, которая по своим очертаниям и размерам напоминает Калибр. Такие ракеты стоят только на вооружении российской армии, отметил Грозев в публикации в своем Twitter.

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