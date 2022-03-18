"Кровь будет литься и дальше": в ОП упрекнули Европу, что она не делает выводов из войны в Украине

В ОП упрекнули Европу, что она не делает выводов из войны в Украине/ Reuters, Офис президента Украины

Европа до сих пор не сделала выводов из войны России против Украины, поэтому кровь и дальше будет литься потоками.

При этом во Франции уже предположили возможность войны в самой Европе, но и дальше не вмешиваются в события. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

"Французский президент Макрон уже прямо говорит о возможности "большой войны" в самой Европе. И что? А ничего...", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что европейские компании неохотно покидают РФ.

"Европейские компании неохотно уходят из России. Мировые банки ищут способы остаться "сидеть" в российских резервах. А немецкие бизнесмены хотят сделать вид, что ничего не происходит", – отметил советник руководителя ОП.

Читайте такжеПонимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины - генсек НАТОПоэтому уже не удивляет тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагает разделять Путина как автора войны и простых россиян, высказывает мнение Подоляк. Но не стоит забывать, что войска Путина в Украине и являются гражданами РФ, и их семьи являются гражданами России, подчеркнул советник руководителя ОП.

"К сожалению, судя по всему, в Европе это (разделение Путина и россиян – ред.) может стать крайне лживым и вредным трендом. Еще и пророссийские лоббисты будут активно работать. Но надо хорошо помнить главное: официально 71% (по уточненным буквально сегодня данным – 86,4%) россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Еще раз внимательно посмотрите на цифры российского людоедства, и все же избавляйтесь от иллюзий, наши европейские друзья", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, согласно данным двух опросов группы независимых российских социологов, 71% населения страны-агрессора России поддерживает ее нападение на Украину и испытывает по этому поводу гордость, радость, уважение, доверие или надежду. По результатам опроса, около 75% населения России узнают новости о войне с телевизора, в том числе 87% из них (64% всех россиян) – из программ федеральных телеканалов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что подпись на соглашении в будущем вряд ли сдержит Владимира Путина от дальнейшей агрессии. Украина могла бы остановить Россию, но никто не хочет помогать нашему государству в этой войне.

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