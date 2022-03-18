Создает тренд сочувствия россиянам: Подоляк напомнил Шольцу, что 71% граждан РФ за войну в Украине

Подоляк напомнил Шольцу, что 71% граждан РФ за войну в Украине/ Офис президента Украины

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он разделяет простых россиян и президента РФ Владимира Путина, говоря о вине за вторжение в Украину.

Подоляк напомнил Шольцу, что, согласно официальным данным, 71% граждан России выступают за проведение военных действий в Украине. Об этом советник руководителя ОП написал на своей странице в Twitter.

Также он подчеркнул, что такое поведение Шольца может способствовать началу ложного тренда по сочувствию россиянам.

"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан.

Напомним, согласно данным двух опросов группы независимых российских социологов, 71% населения страны-агрессора России поддерживает ее нападение на Украину и испытывает по этому поводу гордость, радость, уважение, доверие или надежду. По результатам опроса, около 75% населения России узнают новости о войне с телевизора, в том числе 87% из них (64% всех россиян) – из программ федеральных телеканалов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что подпись на соглашении в будущем вряд ли сдержит Владимира Путина от дальнейшей агрессии. Украина могла бы остановить Россию, но никто не хочет помогать нашему государству в этой войне.

"Если кому-то не нравится, пожалуйста, станьте рядом с нами и воюйте – приглашаем армию Польши, Франции и США. Или закройте небо над Украиной. Тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, только воевать", – подчеркнул Подоляк.

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