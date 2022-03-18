Украинская армия сбила на Киевщине боевой самолет агрессоров

Самолет Су-34 / defence-ua.com

В небе над Киевской областью украинские солдаты сбили истребитель оккупантов модели Су-34 при помощи переносного ракетно-зенитного комплекса Stinger. Об этом сообщает Telegram-канал Киевской областной военно-гражданской администрации.

Как говорится в тексте, в Бучанском районе Киевской области 18 марта, примерно в 08:15 подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины сбили вражеский истребитель-бомбардирововщик модели Су-34.Читайте такжеУвидели дно Черного моря: ПВО Украины сбили два истребителя РФ Су-30см возле Одессы

Напомним, ранее ранее сообщалось о том, что украинская воздушная оборона только за 13 марта, сбила четыре вражеских самолета, которые летели бомбардировать украинских военных.

Три вражеских самолета украинская ПВО сбила на Киевщине. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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