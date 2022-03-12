Задымился и упал на территории РФ: ВСУ сбили еще один вражеский самолет

С помощью ЗРК Stinger сбит еще один самолет РФ / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Вооруженные силы Украины в Харьковской области сбили еще один военный самолет российских оккупантов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вражеский самолет был сбит днем в субботу, 12 марта, в Изюмском районе.

По его данным, сбитый российский истребитель упал на территории РФ в Белгородской области.

Глава ОВА уточнил, что защитники Украины уничтожили вражеский самолет с помощью американской системы Stinger.

"Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", - добавил Синегубов.

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