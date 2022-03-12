Задымился и упал на территории РФ: ВСУ сбили еще один вражеский самолет

Защитники Украины уничтожили вражеский самолет с помощью американской ЗРК Stinger.
Вооруженные силы Украины в Харьковской области сбили еще один военный самолет российских оккупантов.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вражеский самолет был сбит днем в субботу, 12 марта, в Изюмском районе.
По его данным, сбитый российский истребитель упал на территории РФ в Белгородской области.
Глава ОВА уточнил, что защитники Украины уничтожили вражеский самолет с помощью американской системы Stinger.
"Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", - добавил Синегубов.
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Автор: Алексей Тесля