Под Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников Украины

Под Киевом ВСУ сбили самолеты РФ / Фото иллюстративное, Facebook ВМС ВСУ

Украинская воздушная оборона за сутки, 13 марта, сбила четыре вражеских самолета, которые летели бомбардировать украинских военных.

Три вражеских самолета украинская ПВО сбила на Киевщине. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"На одном из стратегических направлений на Киевщине группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительных редутах украинских защитников. И пока истребители Воздушных сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям", – говорится в сообщении.

Также были сбиты три вертолета и беспилотник врагов.

Еще один самолет за прошедший день уничтожило ПВО оперативного командования "Север".

Ранее сообщалось, что россияне спутали города и запустили беспилотный самолет в Хорватию вместо Украины. Оккупанты промахнулись на 1000 километров, когда забивали в систему нужные координаты.

Также сообщалось, что территориальные воды Украины в Черном море под контролем оккупантов. Военно-морской флот России заблокировал выход для украинских судов.

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