Россияне спутали города и запустили беспилотный самолет в Хорватию вместо Украины

Профессор Хорватского университета Томислав Глобан предполагает, что именно такой беспилотный самолет мог разбиться в Загребе/ Twitter Tomislav Globan

В столице Хорватии Загребе накануне, 10 марта, возле студенческого общежития имени Стипана Радича упал неизвестный объект. Позже на землю упал и сдетонировал еще один предмет.

Когда на место происшествия прибыли хорватские правоохранители, они обнаружили там два парашюта и обломки самолета. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Хорватии.

"Сегодня ночью (10 марта – ред.) после 23:00 в загребский отдел полиции поступило несколько сообщений от граждан о том, что они почувствовали детонацию в более широком районе Ярун, которому предшествовало падение объекта с воздуха", – отмечается в сообщении.

После падения объектов в земле образовалась воронка шириной три метра и глубиной один метр.

Обломки объекта, который упал в Загребе/ Twitter Jelena Jansson

Нет информации о том, что травмировался кто-то из людей. Пострадали лишь несколько автомобилей, которые были припаркованы вблизи места падения объектов.

Откуда взялся самолет

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович позже рассказал, что это был самолет российского производства. По его словам, он якобы прибыл в Хорватию из Венгрии, а в Венгрию – из Румынии, пишет хорватское издание Dnevnik.hr.

"Мы не можем точно сказать, почему это произошло, произошла ли ошибка или потеря управления. Он несколько минут летал над Хорватией, а потом разбился в Загребе. Хорошо, что никто не пострадал и что он упал в месте, где нет ни жилых домов, ни других зданий", – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что все службы проводят расследование и необходимо установить причины прибытия, а затем и сбития самолета в Загребе.

Он сказал, что сейчас все службы проводят расследование этого инцидента.

Об этом инциденте Пленкович уже провел разговоры с президентом Хорватии Зораном Милановичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с членами правительства, мэром Загреба Томиславом Томашевичем и послом в НАТО Марио Нобило.

В Министерстве внутренних дел Хорватии пока не делали официальных заявлений относительно того, кому может принадлежать этот самолет и как он попал на территории их страны. Более того, в хорватском МВД призвали граждан не делиться в соцсетях фото и видео с места происшествия, и отметили, что будут расследовать эту ситуацию и детали сообщат позже.

Россияне перепутали координаты в Украине и Хорватии

При этом в сети появилась информация, что в Загребе на самом деле упал российский беспилотный самолет. Такую версию высказал в Twitter доцент кафедры экономики спорта и экономики ЕС Загребского университета Томислав Глобан.

По его словам, российские оккупанты ошиблись на 1000 километров, когда вводили в беспилотный самолет координаты планируемого места – они просто-напросто перепутали украинский населенный пункт Ярунь с хорватским Ярунем – озером в столице Хорватии Загребе.

Стоит отметить, что, согласно Google-картам, от села Ярунь в Новоград-Волынском районе Житомирской области до хорватского озера Ярун расстояние составляет почти 1000 километров.

В комментариях к своей публикации профессор Глобан опубликовал фото беспилотного самолета, отмечая, что именно такой вид самолета мог разбиться в Загребе прошлой ночью.

"Этот беспилотник Ту-141 советских времен скорее всего разбился в Загребе прошлой ночью", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта. Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию с авианалетом российскими самолетами на приграничной территории Беларуси и Украины. В свою очередь Лукашенко – начать подготовку наступления Вооруженных сил Беларуси к 21-му часу вечера сегодня, 11 марта.

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