Страшное преступление против человечества и попытка запугать: Арестович оценил российские слухи о химическом оружии в Украине

Алексей Арестович / УНИАН

Российские пропагандисты вместе с тамошними официальными лицами в последние дни активно продвигают тему якобы использования химического и биологического оружия украинцами. Но оккупанты пытаются запугать жителей Украины своими возможными терактами. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада".

По его словам, что для использования химического оружия требуется большое количество сложных условий.

"И воздух, и температура. С военной точки зрения ее использование бессмысленно", – сказал Арестович.

Он также отметил, то в самом невероятном случае, если Россия все же использует такое оружие, то против нее введут санкции, которые сломают оккупантов за двое суток.

"Они на это не пойдут. Скорее всего, это попытки запугать", ‒ подытожил советник главы ОП.

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Напомним, ранее британская пресса написала, что Москва, возможно, готовит себе почву в виде запуска дезинформационной кампании для того, чтобы применить химическое оружие на территории Украины, как это было во время войны в Сирии.

Как пишет издание The Guardian, обеспокоенность США и Великобритании возникла отчасти после того, как в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России есть документы, свидетельствующие о том, что США якобы поддерживали программу биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой.

Вашингтон и Киев опровергли эти обвинения.