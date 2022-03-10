В Британии и США опасаются, что Путин применит химическое оружие

Джонсон опасается применения Россией химоружия / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.

"То, что вы слышите о химическом оружии - это прямо по их сценарию", - сказал британский премьер в интервью Sky News.

"Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы, и поэтому, когда они сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает своеобразный… фейк, готовый к действию", - рассказал Борис Джонсон.

"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делают. Это циничное, варварское правительство", - добавил он.

Джонсон также сказал, что единственный способ закончить войну в Украине – это если президент России осознает, что совершил "катастрофическую ошибку".

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла фейки России о лабораториях биологического оружия в Украине. И предупредила, что Москва может попытаться применит химическое или биологическое оружие против граждан, сказала она во время брифинга в Белом доме.

Белый дом опровергает любые заявления России о том, что Вашингтон управляет лабораториями биологического оружия в Украине. Джен Псаки назвала эти заявления абсурдными, но предупредила, что Москва может попытаться применить химическое или биологическое оружие в Украине.

Она напомнила, что именно Россия имеет долгий и хорошо задокументированный опыт применения химического оружия. Также, именно в этой стране произошли покушения на убийство и отравления известных политиков.

"Мы все должны быть начеку, чтобы Россия, возможно, не применила химическое или биологическое оружие в Украине или не организовала операцию под ложным флагом с их использованием", - сказала Псаки.

Она подчеркнула, что это – типичная позиция Кремля. Обвинить кого-либо в действиях, которые РФ хочет сделать сама. На вопрос о том, как отреагирует президент США на такую атаку, Псаки подчеркнула, что Байден не оставит без ответа такое нападение.

"Мы ничего не оставили без ответа", - сказала она.

Кроме того, Псаки сказала, что позиция Байдена остается в силе – американские войска в Украину не войдут.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.