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Окружить и взять Киев невозможно – Арестович

10 марта 2022, 12:47

У ВСУ сейчас преимущество на поле боя. Но российские террористы прибегают к чеченско-сирийской тактике и терроризируют гражданское население.

Киев, военные, война, вторжение
Под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

"Могу заверить жителей Киева, в котором нахожусь я сам и мои родственники: Киев окружить невозможно, взять его невозможно, об этом можно не волноваться. Под Киевом действует довольно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника", - сказал Арестович, передает Укринформ.

По его словам, вчера ВСУ нанесли по врагу очередной мощный удар, во время которого погиб командир полка, который наступал на Киев со стороны Броваров.

"Они здесь просто физически не пройдут. И технически взять 6,5-миллионную агломерацию, которой является Киев, невозможно", - добавил Арестович.

У Вооруженных сил Украины сейчас преимущество на поле боя.

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"Мы имеем преимущество на поле боя, мы начали его перехватывать. Практически я не могу назвать ни одного боевого столкновения за последние трое суток, а может и пять суток, где противник имел бы успех на земле, они постоянно терпят поражение", – сказал Арестович.

В то же время российские террористы прибегают к чеченско-сирийской тактике и терроризируют гражданское население с целью психологического давления. Поэтому если у жителей городов есть возможность уехать, нужно этим воспользоваться. Особенно это касается Харькова и городов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал Главред, в Броварах Киевской области украинские военные в ночь на 10 марта уничтожили несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

Кроме того, 72 бригада Вооруженных Сил Украины и полка Азов провела контратаку и уничтожила при помощи артиллерии пять танков оккупантов в районе населенного пункта Бородянка в Киевской области.

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