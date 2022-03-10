ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

Уничтожение техники под Бородянкой / скриншот

Во вторник, 8 марта, 72 бригада Вооруженных Сил Украины и полка Азов провела контратаку и уничтожила при помощи артиллерии пять танков оккупантов в районе населенного пункта Бородянка в Киевской области.

Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, утром в Киеве на западной окраине были слышны артиллерийские бои.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", – написал Залужный.

Реклама

Как сообщал Главред, прошлая ночь возле украинской столицы была достаточно сложной. Бойцы ВСУ осуществили контратаку, рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.

Ранее Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.

Другие новости: