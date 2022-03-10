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ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

10 марта 2022, 09:11

Украинские защитники провели контратаку и уничтожили при помощи артиллерии пять танков оккупантов в районе населенного пункта Бородянка в Киевской области.

Уничтожение техники под Бородянкой
Уничтожение техники под Бородянкой / скриншот

Во вторник, 8 марта, 72 бригада Вооруженных Сил Украины и полка Азов провела контратаку и уничтожила при помощи артиллерии пять танков оккупантов в районе населенного пункта Бородянка в Киевской области.

Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, утром в Киеве на западной окраине были слышны артиллерийские бои.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", – написал Залужный.

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Как сообщал Главред, прошлая ночь возле украинской столицы была достаточно сложной. Бойцы ВСУ осуществили контратаку, рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.

Ранее Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.

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