"Месть РФ за мощные удары по ее авиации": в ОП отреагировали на обстрел оккупантами Беларуси

Алексей Арестович / УНИАН

Недавние ракетные удары по аэродромам - это месть оккупантов за мощные удары по их авиации, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается управляемой руководством Украины, руководством Вооруженных сил и сил обороны. Противник в течение суток не совершил ни одного существенного продвижения, остановлен практически на всех направлениях нашими ракетными авиационными ударами и ударами наземных частей. Севернее и западнее Киева была контратака украинских войск", - сообщил Арестович.

Также Арестович отреагировал на провокацию российских оккупантов на границе с Беларусью.

"Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И именно под этот его визит, в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы", - рассказал советник главы ОП.

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Он призвал жителей Беларуси не позволять втягивать себя в преступную авантюру.

"Мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть себя в эту преступную авантюру. Которую россияне используют абсолютно сознательно. Мы за 15 дней уничтожили более 12 тысяч российских солдат. Не надо вам в их число", – заявил Алексей Арестович.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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