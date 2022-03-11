ВСУ ликвидировало командующего Восточного военного округа РФ Андрея Колесникова / Facebook

Украинские военные уничтожили командующего Восточного военного округа Российской Федерации, генерал-майора Андрея Колесникова.

Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточного военного округа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что домой в Россию в гробу вернулся танковый командир – старший лейтенант Николай Шумицкий. Захватчик был среди тех, кто захватил Запорожскую атомную электростанцию – там его и нашла смерть.

Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии. Капитану российской армии Вячеславу Маклагину было 29 лет, но он уже успел повоевать против мирных людей не только в Украине, но и в Сирии.

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