ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии

ВСУ ликвидировали офицера российской армии / t.me/a_shtirlitz/16514

ВСУ ликвидировали капитана российской армии Вячеслава Маклагина. Ему было 29 лет, но он уже успел повоевать против мирных людей не только в Украине, но и в Сирии.

О смерти россиянина стало известно 28 февраля. Пропагандистские СМИ пишут, что после смерти оккупанту дали еще и орден, сообщил Анатолий Штефан.

Также, как говорят пропагандисты, Маклагин предотвратил начало "ядерной войны". Какой именно – непонятно. За бомбежку мирных жителей Сирии офицеру тоже дали медаль.

Напомним, ВС ВСУ за 10 марта поразили 10 российских военных самолетов и нанесли сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов.

Читайте также60-километровая колонна оккупантов под Киевом значительно рассредоточилась - снимки со спутникаПо предварительной информации, Украина разбила целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и прочее.

Также мы сообщали, что в оккупационных войсках РФ создали так называемые "заградительные отряды", которые должны расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.

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