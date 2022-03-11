Работают ВС ВСУ: оккупанты недосчитались 10-ти самолетов и двух колонн техники

Только за сутки ВСУ уничтожили 10 вражеских самолетов и колонны техники / Telegram/Антон Геращенко

ВС ВСУ за 10 марта поразили 10 российских военных самолетов и нанесли сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов.

По предварительной информации, Украина разбила целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и прочее, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Относительно самолетов, зенитные ракетные войска Воздушных сил информируют о поражении четырех воздушных целей: предварительно, трех штурмовиков Су-25 оккупантов, а также Су-34, который в конце концов не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных сил, также поражены по меньшей мере четыре воздушные цели - преимущественно самолеты Су-25.

Читайте также"Россия терпит поражение. Но все больше людей погибает": США и Европа не видят конца войны в Украине - Washington PostЕсть данные и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденные фотоматериалами: на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25, один из них - американским "Стингером".

"Поэтому имеем данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках. А пока загибаем пальцы и добавляем потенциальные авиационные потери оккупантов к вчера обнародованной воздушными силами информации. Не будем забывать и о работе авиационных беспилотных комплексов "Байрактар ТБ-2", которые сегодня уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели", - говорится в сообщении.

Напомним, жители белорусского городка Лунинец, расположенного недалеко от границы с Украиной, стали свидетелями падения летательного аппарата, который врезался в землю, взорвался и загорелся.

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