На территории Беларуси упал подбитый над Украиной военный самолет РФ - очевидцы / Motolko.help.

Вечером в четверг, 10 марта, жители белорусского городка Лунинец, расположенного недалеко от границы с Украиной, стали свидетелями падения летательного аппарата, который врезался в землю, взорвался и загорелся. По предварительной информации, на территории Беларуси упал сбитый над Украиной российский военный самолет, сообщает сайт Motolko.help.

Местные жители рассказали, что после 21.00 услышали сильный взрыв и увидели яркую вспышку. Очевидцы также сообщили, что в результате взрыва в домах дрожали окна, а кое-где даже вылетели стекла. На место падения прибыли спасательные вертолеты и пожарные, а также большое количество белорусских и российских военных.

О взрывах сообщают также в белорусской деревне Дребск. Местные утверждают, что после взрыва наблюдали зарево, как при лесном пожаре.

По предварительной информации, в районе аграрного городка Кожан упал военный самолет вооруженных сил РФ, направлявшийся на аэродром в Мачулищах.

Читайте такжеУ Беларуси есть признаки готовности к войне

Напомним, ранее легендарный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок в крайне яростной и ожесточенной форме обратился к военнослужащим Беларуси.

"Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор! Если бы настоящие офицеры, когда-то бывшие элитой РБ, о таком узнали, совсем скоро они [выбили, нецензурно - Главред]бы со своей территории всех русских оккупантов. Ни одна ракета не полетела бы из Беларуси, даже если для этого офицерам пришлось бы погибнуть", ‒ сказал он.