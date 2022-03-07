Военный эксперт оценил шансы Беларуси вступить в войну на стороне РФ

Участие Беларуси в войне с Украиной - вероятность есть, считает Леонид Поляков / УНИАН

Военный эксперт, экс-заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков в интервью Главреду прокомментировал вероятность вступления белорусской армии в войну с Украиной на стороне РФ.

Так, мнение эксперта оказалось неоднозначным. Он считает, что президент Беларуси потенциально готов к этому, чтобы "спасти свою шкуру".

Впрочем баланс сил в сторону России это, вероятно, не сильно изменит.

"Он [Лукашенко] может послать белорусов в бой против украинцев. Но сами белорусские военные не очень мотивированы - они никогда не участвовали в боевых действиях (даже в миротворческих операциях), поэтому пока что это [участие в войне против Украины] - под вопросом", - заявил Поляков.

При этом он отметил, что каким бы не было решение Лукашенко насчет вступления в войну, косвенно он уже содействует военной агрессии на территории Украины: "Другое дело в том, что Лукашенко позволил, чтобы с его территории происходила агрессия против Украины, и, безусловно, он за это заплатит".

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Дальнейшее участие или не участие Беларуси в войне пока кажется достаточно зыбким.

"Неизвестно на что дальше его подтолкнет Путин, но надеюсь, что наши дипломаты и разведка эти варианты уже прорабатывают", - подытожил Леонид Поляков.

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