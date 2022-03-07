Путин сейчас мало что может, но признавать поражение еще не готов - экс-замминистра обороны Поляков

Леонид Поляков / УНИАН

Война России против Украины продолжается уже 12 дней. За это время захватчик понес существенные потери и теперь, судя по заявлениям украинских властей, Россия может начать вторую волну наступления в Украине.

В интервью Главреду военный эксперт, экс-заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков рассказал, есть ли у Путина резерв сил и пойдет ли он в дальнейшее наступление в Украине, закроет ли Запад небо над Украиной и что будет, если этого не произойдет, а также как надолго может растянуться война.

- Леонид, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Россия готовит вторую волну наступления на Украину. Как вы считаете, на что теперь она нацелится - есть ли какие-то стратегические точки, которые ей сейчас важно контролировать?

- Безусловно, есть важные точки. И с учетом общего характера действий противника и обстановки, сложившейся на различных направлениях, если не произойдет каких-то радикальных изменений, то враг будет продолжать определенную паузу, которая сейчас наметилась в вопросах действий войск. При этом РФ продолжит артиллерийские удары по населенным пунктам с намерением посеять террор, страх - по мнению Путина, это, якобы, может позволить снизить моральных дух нашего сопротивления. Конечно, у него этого не получится, но, как показывает опыт Чечни, Сирии и других конфликтов с участием российской армии, они действуют именно по этому шаблону - если не удается общевойсковая операция, они переходят к террору.

Здесь они в очередной раз ошибутся, но Украине надо принять все меры, чтобы обезопасить гражданское население и инфраструктуру. Это-во-первых.

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Во-вторых, в зависимости от того, какие у Путина возможности накопления резервов (по его оценкам), он может повести в бой уже остатки контингента (по разным оценкам - 5-10%) , который был сосредоточен в Беларуси и на границах России с Украиной перед началом агрессии. Вероятнее всего, это будет происходить на каком-то одном направлении и наиболее вероятно, что это произойдет либо под Киевом, либо в направлении Одессы. Нельзя исключать и Мариуполь, но это направление возможно лишь, если Путин будет ставить перед собой пропагандистскую цель. Потому что даже если представить, что через неделю-две он захватит Мариуполь, это ему ничего не даст - мы все равно его освободим и противник потерпит поражение.

Возможен и другой вариант - пауза будет продолжаться, а вместе с ней и террор, а также закрытие информационного пространства для граждан РФ. Но при этом противник будет пытаться мобилизовать еще несколько десятков тысяч чеченцев, курсантов училищ, полиции - такой себе "сброд", который они уже начали бросать в бой и который Украина удачно громила. То есть попытаться развернуть еще более активные действия на тех же направлениях, потому что выглядит так, что об Харьков он окончательно обломал зубы и реальных шансов там чего-то достичь он не имеет. Со стороны Херсона и Чернигова на Киев, хоть там фронт более-менее широк, но прохода мало и украинская оборона достаточно прочная.

При этом надо помнить, что и Украина накапливает резервы - в частности, министр обороны Украины прямо сказал, что врага ожидают сюрпризы. Что означает, что мы получили важную помощь.

Террор - возможен, наступление - маловероятно. Даже если Россия проведет всеобщую мобилизацию, мобилизирует несколько миллионов человек, ему [Путину] на это понадобится, по меньшей мере, месяц и минимум две недели на то, чтобы хоть что-то с этим сделать. Ко всему их еще нужно вооружить, как-то обучать. То есть у Путина сейчас такая ситуация, когда и делать мало что может, и признавать свое поражение еще не готов. Этот критический момент продлится примерно в течение недели, после чего станет понятно, как именно он будет действовать дальше. И все это время нам надо сопротивляться, оттеснять его, где только можно, спасать людей и ожидать, что скоро все окончательно решится.

У Путина осталось 5-10 процентов войск резерва, далее может быть пауза / УНИАН

- Вы сказали, что у Путина осталось около 5-10 процентов сил в резерве из тех, что были сконцентрированы в Беларуси и на границе с Украиной. То есть о широкомасштабном наступлении речь уже не идет?

- На каком-то одном направлении - может быть. Украина жестко защищает основные населенные пункты. Если противник хочет где-то гулять по полям и кружить, как он это делает сейчас в некоторых районах на стыке Черниговской, Сумской, Харьковской областей, или залезть в лес, как на Житомирском направлении и отсиживаться - то пусть сидит или бродит. Именно поэтому я и вспомнил о южном направлении, где населенных пунктов мало, пространства много и сдерживать врага там труднее всего. Но, тем не менее, уничтожать по частям все равно удается - например, так было с действиями спецназа в Чернобаевке и уничтожением очередной попытки наступления на Николаев. Другой вопрос-когда Путин бросит туда все силы. Гипотетически он может пройти мимо Николаев в Одессу, но его там все равно уничтожат.

Командиры РФ настолько боятся своего эквивалента Гитлера и так же, как во времена Жукова в Советском Союзе они бросали бойцов на растерзание пулеметов, сейчас некоторые российские командиры, которых назначили не за заслуги, а за лояльность и поддакивания Путину, бросают плохо мотивированных и оснащенных солдат на убой.

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- Сейчас наиболее вредный для нас ресурс - это большие запасы баллистических ракет среднего радиуса действия "Искандер", потому что их крылатые ракеты в сухопутных войсках почти иссякли. "Искандеров" у них еще много и они собираются сейчас перейти к нанесению ущерба нашим оборонным предприятиям. Опять же, вреда они не несут, но все равно будут за это платить, как гитлеровская Германия подчинилась своему бесноватому фюреру, которая потом платила и территориями, и промышленностью. Так же и Россия будет возвращать то, что она украла на Донбассе, компенсировать все человеческие и инфраструктурные потери, которые она нанесла Украине.

- Если говорить о подкреплении, например, с той же Беларуси - готов ли Лукашенко к прямому участию белорусской армии в войне в Украине? Может ли это изменить баланс сил в пользу РФ?

- Лукашенко, может, и готов, чтобы спасти свою шкуру, он может послать белорусов в бой против украинцев. Но сами белорусские военные не очень мотивированы - они никогда не участвовали в боевых действиях (даже в миротворческих операциях), поэтому пока что это [участие в войне против Украины] - под вопросом. Другое дело в том, что Лукашенко позволил, чтобы с его территории происходила агрессия против Украины, и, безусловно, он за это заплатит. Неизвестно на что дальше его подтолкнет Путин, но надеюсь, что наши дипломаты и разведка эти варианты уже прорабатывают.

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- На данный момент этот вариант выглядит маловероятным. Не говоря об аргументах Запада и НАТО об избежании столкновений непосредственно с Россией, хотя история такие случаи в Корее, Вьетнаме, Египте уже видела. Но даже россияне помнят недавний случай с Запорожской АЭС, когда сначала попали в нее, произошел пожар, после чего оккупанты вышли из нее и контролируют ее по периметру. Россияне понимают, что есть определенный предел - если они его перейдут, то Запад вмешается. Не желая этого, обе стороны играют в "кошки-мышки", именно поэтому более вероятно, что мы получим существенную помощь, которая позволит нам самим обеспечить прикрытие и самим, с помощью западного вооружения, решить эту проблему.

То есть Украина сама способна закрыть небо - это действие самолетов разного типа, которые поражают посторонние объекты в воздухе и уничтожают средства ПВО, которые наводятся на эти самолеты. Если у нас будет достаточно самолетов (а такая возможность в принципе существует) и Украина будет получать соответствующие данные от аэрокосмической разведки, мы сами все сделаем - без НАТО и Запада.

- В целом война в Украине - надолго ли она? От чего будет зависеть ее продолжительность?

- Это зависит от того, насколько быстро российское руководство придет в себя и откажется от своих тупых, абсолютно необоснованных и не до конца понятных претензий к Украине - призывов к украинским военным сдаться, поисков": нацистов-бандеровцев" и тому подобное. Чем быстрее они придут в себя и поймут, что их здесь никто не ждет, и сами предложат приемлемый выход вроде вывода своих войск и возмещения, тем лучше. Но если они будут приезжать и тупо тянуть ту же волынку, что Песков или Лавров, то это приведет к тому, что боевые действия будут продолжаться. Как я уже говорил, примерно через неделю станет понятно готовы ли они дальше нести жертвы или уже будут понемногу откатываться. Если продолжат давить - это может продолжаться еще с месяц, если начнут откатываться - то в течение недели это произойдет. Последнее сейчас выглядит не совсем реалистично, однако полностью исключать этого также не надо. Тем более, что с учетом бараньей упрямства и страхов, что сейчас царят в Кремле, нам нужно как минимум еще пару недель держаться, а дальше, вероятно, ситуация уже сама пойдет на спад.