Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров уничтожил вражеского снайпера

Вражеский снайпер несколько суток не давал покоя нашим бойцам.
В Николаеве нацгвардеец пулеметным огнем с расстояния в 1000 метров уничтожил российского снайпера.
"На территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников, был замечен вражеский снайпер, который уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам", - сообщили на Facebook-страничке Национальной гвардии Украины.
В НГУ уточнили, что точным пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившаяся на дистанции более 1000 м.
Напомним, ВС ВСУ за 10 марта поразили 10 российских военных самолетов и нанесли сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов.
По предварительной информации, Украина разбила целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и прочее.
Также мы сообщали, что в оккупационных войсках РФ создали так называемые "заградительные отряды", которые должны расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.
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