Оккупанты не прорвались в Чернигов, сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка - Генштаб ВСУ

Боец ВСУ / Макс Левин

Украинские военнослужащие вечером 10 марта не дали российским оккупантам прорвать оборону Чернигова. На Таврическом и Донецком направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка. Такую информацию озвучили сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ", — говорится в тексте.

На Полесском направлении россияне пытаются прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузовая, Гореничи, Буча, Демидов и заблокировать Киев.

"На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов", ‒ рассказали в Генштабе.

В направлении Южного Буга оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

"Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери", — подытожили в ВСУ.

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Напомним, ранее Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).

Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта.

В сообщении отмечается, что Хасанов "находился в служебной командировке и выполнял специальные задачи".