Враг готовится наступать на Киев и Сумы, а в Херсон ввел Росгвардию: свежие данные от Генштаба

Захватчики готовятся наступать на Киев и Сумы / Макс Левин

На 14-ый день противостояния Украины российскому вторжению 9 марта противник сильно снизил темпы продвижения войск, однако не отказался от проведения наступательной операции.

Враги стягивают свои силы к Киеву, пытаясь его окружить. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Согласно имеющимся данным, оккупанты перегруппировываются и готовятся к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении Фастова они пытаются возобновить наступательные действия на указанном направлении.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

В то же время противник деморализован, часто российские солдаты прибегают к дезертирству.

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"Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", – отметили в Генштабе.

В Херсоне противник столкнулся с сильным сопротивлением со стороны местного населения, поэтому оккупанты хотят ввести административно-полицейский режим.

"В связи с безумным сопротивлением жителей города Херсон оккупанты пытаются внедрить административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание свыше 400 граждан Украины", – говорится в сообщении.

На Волынском направлении сейчас не происходит никаких наступательных действий, однако не исключено, что вражеские ДРГ могут вести диверсии на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях.

На подступах к городу Чернигов и на других направлениях в регионе враг получил существенные потери.

Читайте такжеОккупанты либо замерзнут, либо убегут: техника РФ превратится в 40-тонные морозильники - The TimesНа Слобожанском направлении противник пытается удержать рубеж от Северодонецка до Сум. Основные усилия бросает на то, чтобы окружить Харьков и выйти на Барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечении действий воздушного десанта.

На Донецком направлении российские оккупанты возобновили наступление и пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении враг удерживает рубеж от Херсона до Розовки, а в Южнобугском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от Херсона до Каховки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что масштаб угрозы для украинского государства сейчас – максимальный. Оккупационный контингент уже завел на украинскую территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Однако и масштаб ответа с украинской стороны также максимален.

Также Зеленский пригрозил украинским политикам, которые "ищут ниточки в Россию". В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что некоторые украинские политики и сейчас пытаются поддерживать связь с Россией ради собственной выгоды, и работают на раскол страны.

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