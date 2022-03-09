Зеленский пригрозил украинским политикам которые "ищут ниточки в Россию": "Вижу, что вы делаете"

В Украине есть политики, которые "снова ищут ниточки в Россию", рассказал Зеленский / t.me/OP_UA

В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что некоторые украинские политики и сейчас пытаются поддерживать связь с Россией в целях собственной выгоды, и работают на раскол страны.

"Мы получаем сигналы о том, что кое-кто в Украине решил, что может не бороться вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то свое личное, за собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие снова работают на раскол вопреки единству", - заявил Зеленский.

Гарант также намекнул, что личности раскольников ему известны, и их будет ожидать наказание по законам военного времени в том случае, если они продолжат в том же духе.

"Я хочу сказать только одно и один раз. Вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как и полагается в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - пригрозил он.

Другие новости: