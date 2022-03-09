Великобритания арестовала первый российский самолет после введения санкций

Министерство транспорта ведет расследование по этому преценденту.
В Великобритании арестован первый российский самолет после того, как правительство приравняло вхождение любого российского самолета в небо страны к уголовному преступлению.
Об это сообщает Европейская правда с отсылкой на заявление министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса.
"Один такой самолет находится на земле, в аэропорту Фанборо. Я его фактически конфисковал на время, пока проводится дальнейшее расследование", - сообщил Шаппс.
Он также подчеркнул, что расследование необходимо, чтобы выявить конечного владельца арестованного самолета.
"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.
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Автор: Анна Нагорная