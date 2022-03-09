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Великобритания арестовала первый российский самолет после введения санкций

9 марта 2022, 12:57

Министерство транспорта ведет расследование по этому преценденту.

самолет,
В Британии действует запрет на пересечение воздушного пространства любыми самолетами РФ / Фото Reuters

В Великобритании арестован первый российский самолет после того, как правительство приравняло вхождение любого российского самолета в небо страны к уголовному преступлению.

Об это сообщает Европейская правда с отсылкой на заявление министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса.

"Один такой самолет находится на земле, в аэропорту Фанборо. Я его фактически конфисковал на время, пока проводится дальнейшее расследование", - сообщил Шаппс.

Он также подчеркнул, что расследование необходимо, чтобы выявить конечного владельца арестованного самолета.

"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.

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