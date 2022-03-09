Великобритания ввела уголовную ответственность за пересечение ее неба российскими самолетами

Великобритания / Фото: Reuters

Правительство Британии приравняло вхождение любого российского самолета в небо страны к уголовному преступлению.

Отмечается, что теперь нарушителей будут задерживать. Об этом сообщил министр транспорта Грант Шеппс на своей странице в Twitter. Он также осудил Россию за нападение на Украину.

Шеппс заявил, что друзья Путина не будут чувствовать себя спокойно, пока в Украине продолжается гибель мирных жителей.

"Мы придушим способность друзей Путина продолжать жить нормальной жизнью, пока гибнут тысячи невинных людей", – подчеркнул чиновник.

Напомним, что российским судам и судам, зафрахтованными физическими и юридическими лицами из России запрещается заходить в порты Великобритании.

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Ранее Главред сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран присоединиться к плану реагирования на вторжение России в Украину. Он состоит из шести пунктов и предусматривает гуманитарную поддержку Украины и максимально возможные экономические санкции в отношении Москвы.

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