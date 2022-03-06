"Путин должен потерпеть поражение": премьер Великобритании Джонсон предложил план действий из 6 пунктов

Борис Джонсон / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 марта призвал лидеров стран присоединиться к плану реагирования на вторжение России в Украину. Он состоит из шести пунктов и предусматривает гуманитарную поддержку Украины и максимально возможные экономические санкции в отношении Москвы.

Джонсон отметил, что после вторжения России в Украину уже произошла беспрецедентная волна международного осуждения действий Кремля, в частности, был применен крупнейший в истории пакет санкций против российской экономики. Однако, по его словам, этого недостаточно, чтобы оградить Украину от попыток Кремля "переписать правила с помощью военной силы", сообщает Reuters.

"Президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение, он должен увидеть, что провалился в этом акте агрессии", - сказал Джонсон.

7 марта Борис Джонсон будет принимать канадского и нидерландского премьер-министров Джастина Трюдо и Марка Рютте, чтобы обсудить "согласованную кампанию солидарности с Украиной".

8 марта Джонсон проведет переговоры с лидерами так называемой Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

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"Эти страны уже на собственном опыте переживают гуманитарный кризис, который быстро охватывает европейский континент, когда сотни тысяч украинцев бегут от боевых действий", - говорится в заявлении.

Джонсон надеется, что международное сообщество объединится вокруг плана действий из шести пунктов, который включает мобилизацию международной гуманитарной коалиции, поддержку самообороны Украины и максимальное экономическое давление на режим Путина.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армию за границей. Это, в сущности, было разрешением Путину начать войну против Украины.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

5 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту.

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