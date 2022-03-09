Оккупанты полностью обесточили Чернобыльскую АЭС

Из-за боевых действий сейчас невозможно провести ремонтные работы и восстановить энергопитание.
В результате действий российских захватчиков сейчас полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
"В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания", – говорится в сообщении.
Кроме этого, обесточен также город Славутич.
В "Укрэнерго" отмечают, что мониторят ситуацию и будут информировать обо всех изменениях.
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Автор: Алёна Воронина