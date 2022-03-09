Оккупанты полностью обесточили Чернобыльскую АЭС/ youtube.com

В результате действий российских захватчиков сейчас полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания", – говорится в сообщении.

Кроме этого, обесточен также город Славутич.

В "Укрэнерго" отмечают, что мониторят ситуацию и будут информировать обо всех изменениях.

Новость дополняется…