Как защититься от радиации в домашних условиях: что делать при радиационной опасности

Защита населения от радиации / УНИАН

В условиях военного положения, то и дело появляется информация о захвате АЭС, которая может вызывать тревожные чувства. Главред разобрался как обезопасить себя от последствий в случае радиационной аварии.

Также мы писали, что нужно делать, чтобы не замерзнуть в бомбоубежище или подвале.

В первую очередь, в случае радиационной аварии стоит слушать указания властей и компетентных служб: ГСЧС, органы местного самоуправления и другие службы.

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Защита населения от радиации – алгоритм действий

В первую очередь нужно войти в помещение и оставаться в нем.

Радиоактивный материал оседает на наружной стороне зданий – держитесь подальше от стен и крыш.

Закройте все окна в помещениях.

Заберите домашних животных домой.

Нужно сделать запас воды в герметичных емкостях, а продукты питания обернуть пищевой пленкой и положить в шкаф или холодильник.

Подготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Выходить на улицу нужно в случае крайней необходимости. Стоит защититься респиратором, надеть перчатки и резиновые сапоги. По возвращении домой всю одежду нужно снять и поместить в герметичный пакет. После этого принять душ, помыв голову.

Йод от радиации

Радиоактивный йод 131 – один из самых опасных элементов распада ядерного топлива. Он способен накапливаться в щитовидной железе, которая принимает на себя удар. Именно поэтому при радиационной аварии в качестве профилактики лучевой болезни необходимо принять ударную дозу обычного йода 5% – 40 капель раствора для взрослых и детей старше 14 лет. Детям – 20 капель. Отмечается, что до 5 лет детям йод можно только втирать в кожу.

Таблетки от радиации

Вместо йода можно также принять таблетки калия йодида. Рекомендуется принять их за полчаса до предполагаемого излучения или 6-12 часов после облучения. Взрослым – 250 мг, детям – 125.

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