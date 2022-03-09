Как защититься от радиации в домашних условиях: что делать при радиационной опасности

Нужно выполнять все указания местных властей.
В условиях военного положения, то и дело появляется информация о захвате АЭС, которая может вызывать тревожные чувства. Главред разобрался как обезопасить себя от последствий в случае радиационной аварии.
Также мы писали, что нужно делать, чтобы не замерзнуть в бомбоубежище или подвале.
В первую очередь, в случае радиационной аварии стоит слушать указания властей и компетентных служб: ГСЧС, органы местного самоуправления и другие службы.
Защита населения от радиации – алгоритм действий
- В первую очередь нужно войти в помещение и оставаться в нем.
- Радиоактивный материал оседает на наружной стороне зданий – держитесь подальше от стен и крыш.
- Закройте все окна в помещениях.
- Заберите домашних животных домой.
- Нужно сделать запас воды в герметичных емкостях, а продукты питания обернуть пищевой пленкой и положить в шкаф или холодильник.
- Подготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
Выходить на улицу нужно в случае крайней необходимости. Стоит защититься респиратором, надеть перчатки и резиновые сапоги. По возвращении домой всю одежду нужно снять и поместить в герметичный пакет. После этого принять душ, помыв голову.
Йод от радиации
Радиоактивный йод 131 – один из самых опасных элементов распада ядерного топлива. Он способен накапливаться в щитовидной железе, которая принимает на себя удар. Именно поэтому при радиационной аварии в качестве профилактики лучевой болезни необходимо принять ударную дозу обычного йода 5% – 40 капель раствора для взрослых и детей старше 14 лет. Детям – 20 капель. Отмечается, что до 5 лет детям йод можно только втирать в кожу.
Таблетки от радиации
Вместо йода можно также принять таблетки калия йодида. Рекомендуется принять их за полчаса до предполагаемого излучения или 6-12 часов после облучения. Взрослым – 250 мг, детям – 125.
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