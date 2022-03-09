Что делать, чтобы не замерзнуть в бомбоубежище - советы, как сохранить тепло

Как не замерзнуть в бомбоубежище / Reuters

После 24 февраля с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины жизнь многих граждан кардинально изменилась. Подвалы и бомбоубежища стали новыми временным пристанищем людей. Однако зачастую там нет тепла и обогревателей. Главред разобрался как меньше замерзать и не заболеть в подвале или метро.

Что делать, чтобы подольше сохранить зарядку телефона, читайте в нашем материале: Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы.

В первую очередь, чтобы не замерзнуть в бомбоубежище необходимо позаботиться о многослойности в одежде.

Первый слой должен составлять нижнее белье из натуральных тканей и две пары носков.

Второй слой – это термобелье, которое можно заменить футболкой с колготками или подштанниками для мужчин.

Третий слой – свитер или водолазка с горлом, джинсы или брюки.

Четвертый слой – толстовка, худи или жилетка.

Пятый слой – куртка, пальто, пуховик.

Шестой слой – шапка или шарф на голову.

Седьмой – удобная теплая обувь.

Сидеть в бомбоубежище просто на полу – не самая лучшая идея. Врачи отмечают, что так можно простудить жизненно важные органы. Нужно взять с собой подушку или плотное одеяло и сидеть на нем.

Также, в холодном подвале необходимо позаботиться о зоне поясницы. Опираясь на холодные стены можно простудить почки. Поэтому носите длинные курки и дополнительно утепляйте эту чувствительную зону, оборачиваясь пледом или пуховым платком.

Реклама

Можно также воспользоваться специальными согревающими мазями и пластырем. Однако стоит помнить, что спиртовые растворы могут пересушить кожу и вызвать трещины.

Горячие напитки, которые помогут согреться – чай с лимоном или имбирем или теплая вода. От кофе стоит отказаться.

Читайте также: