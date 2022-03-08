Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

Как увеличить время работы батареи / pixabay.com

В условиях военного положения важно сохранять заряд батареи мобильного телефона, чтобы иметь связь с родными и близкими людьми. Как максимально сэкономить заряд на телефоне, разобрался Главред.

В бомбоубежищах не всегда есть возможность зарядить телефон. Самый простой способ сохранить заряд батареи – это включить режим энергосбережения. Сэкономить заряд батареи помогут несколько простых советов.

Как сэкономить заряд батареи на Айфоне - iPhone:

Использовать режим авиа и "не беспокоить".

Уменьшить яркость экрана и время автоблокировки.

Отключить Bluetooth WI-FI.

Отключить iCloud.

Отключить геолокацию.

Отключить визуальные эффекты и Siri.

Выключить отслеживание физической активности.

Как максимально сэкономить батарею на Андроиде – Android

Уменьшить время ожидания, яркость экрана, установить темные обои.

Включить автоматическую регулировку яркости.

Отключить Bluetooth и WI-FI.

Отключить звук и виброотклик клавиатуры.

Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, выключить приложения, которыми не пользуетесь.

Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда.

Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты.

К слову отключение геолокации, не только поможет продлить время работы телефона, но и спасти жизнь.

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