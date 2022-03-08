Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

Режим энергосбережения может продлить заряд смартфона.
В условиях военного положения важно сохранять заряд батареи мобильного телефона, чтобы иметь связь с родными и близкими людьми. Как максимально сэкономить заряд на телефоне, разобрался Главред.
В бомбоубежищах не всегда есть возможность зарядить телефон. Самый простой способ сохранить заряд батареи – это включить режим энергосбережения. Сэкономить заряд батареи помогут несколько простых советов.
Как сэкономить заряд батареи на Айфоне - iPhone:
- Использовать режим авиа и "не беспокоить".
- Уменьшить яркость экрана и время автоблокировки.
- Отключить Bluetooth WI-FI.
- Отключить iCloud.
- Отключить геолокацию.
- Отключить визуальные эффекты и Siri.
- Выключить отслеживание физической активности.
Как максимально сэкономить батарею на Андроиде – Android
- Уменьшить время ожидания, яркость экрана, установить темные обои.
- Включить автоматическую регулировку яркости.
- Отключить Bluetooth и WI-FI.
- Отключить звук и виброотклик клавиатуры.
- Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, выключить приложения, которыми не пользуетесь.
- Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда.
- Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты.
К слову отключение геолокации, не только поможет продлить время работы телефона, но и спасти жизнь.
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Автор: Елена Стороженко