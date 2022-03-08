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Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

8 марта 2022, 12:33

Режим энергосбережения может продлить заряд смартфона.

смартфон, телефон
Как увеличить время работы батареи / pixabay.com

В условиях военного положения важно сохранять заряд батареи мобильного телефона, чтобы иметь связь с родными и близкими людьми. Как максимально сэкономить заряд на телефоне, разобрался Главред.

В бомбоубежищах не всегда есть возможность зарядить телефон. Самый простой способ сохранить заряд батареи – это включить режим энергосбережения. Сэкономить заряд батареи помогут несколько простых советов.

Как сэкономить заряд батареи на Айфоне - iPhone:

  • Использовать режим авиа и "не беспокоить".
  • Уменьшить яркость экрана и время автоблокировки.
  • Отключить Bluetooth WI-FI.
  • Отключить iCloud.
  • Отключить геолокацию.
  • Отключить визуальные эффекты и Siri.
  • Выключить отслеживание физической активности.

Как максимально сэкономить батарею на Андроиде – Android

  • Уменьшить время ожидания, яркость экрана, установить темные обои.
  • Включить автоматическую регулировку яркости.
  • Отключить Bluetooth и WI-FI.
  • Отключить звук и виброотклик клавиатуры.
  • Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, выключить приложения, которыми не пользуетесь.
  • Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда.
  • Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты.

К слову отключение геолокации, не только поможет продлить время работы телефона, но и спасти жизнь.

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