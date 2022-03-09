Путин не знает, что проиграл войну - Bellingcat

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин находится в информационном вакууме и не знает реальной картины происходящего.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Он отмечает, что в России на данный момент готовы рассказывать больше. Однако окружение Путина не доводит до него происходящее полностью.

По мнению Грозева Путин, к примеру, не знает что практически 100% населения Украины негативно относиться к российским оккупантам. Эту информацию до него просто не доносят.

"Факт, что практически 100% населения негативно относятся к российским оккупантам, скорее всего, не доносят до него, потому что люди по вертикали боятся ему такое докладывать", – заявил Грозев.

Реклама

Также отмечается, что российская пропаганда эффективна только для внутренней аудитории. На иностранную аудиторию эти сказки уже не действуют. Если в 2014-2015 году информационная политика могла повлиять на часть общественного мнения, то теперь в Европе не найдется нормального человека, который может поверить этим фейкам.

Ранее Главред писал, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова уличили во лжи по поводу войны в Украине.

Читайте также: