Путин не знает, что проиграл войну - Bellingcat

Его ближайшее окружение не доносит до него информацию в полном объеме.
Президент РФ Владимир Путин находится в информационном вакууме и не знает реальной картины происходящего.
Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Он отмечает, что в России на данный момент готовы рассказывать больше. Однако окружение Путина не доводит до него происходящее полностью.
По мнению Грозева Путин, к примеру, не знает что практически 100% населения Украины негативно относиться к российским оккупантам. Эту информацию до него просто не доносят.
"Факт, что практически 100% населения негативно относятся к российским оккупантам, скорее всего, не доносят до него, потому что люди по вертикали боятся ему такое докладывать", – заявил Грозев.
Также отмечается, что российская пропаганда эффективна только для внутренней аудитории. На иностранную аудиторию эти сказки уже не действуют. Если в 2014-2015 году информационная политика могла повлиять на часть общественного мнения, то теперь в Европе не найдется нормального человека, который может поверить этим фейкам.
Ранее Главред писал, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова уличили во лжи по поводу войны в Украине.
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