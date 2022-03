Сергея Лаврова поймали на лжи по поводу войны в Украине

В Госдепартаменте США назвали ложью высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о событиях в Украине.

В Twitter посольства Великобритании в России Лавров заявил, что российская "специальная военная операция" призвана остановить войну или предотвратить войну на территории Украины.

В ответ на этот твит представитель Госдепа Нэд Прайс обвинил Лаврова во лжи, отметив, что это Россия своими операциями и споровоцировала войну в Украине. Свой ответ он подкрепил хештегом #StopTheLies (прекратите лгать).

"Это все откровенная ложь. Украина не хочет войны", - подчеркивается в сообщении.

