Сергея Лаврова поймали на лжи по поводу войны в Украине

В Госдепе Лаврова призвали не распространять лживые факты.
В Госдепартаменте США назвали ложью высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о событиях в Украине.
В Twitter посольства Великобритании в России Лавров заявил, что российская "специальная военная операция" призвана остановить войну или предотвратить войну на территории Украины.
В ответ на этот твит представитель Госдепа Нэд Прайс обвинил Лаврова во лжи, отметив, что это Россия своими операциями и споровоцировала войну в Украине. Свой ответ он подкрепил хештегом #StopTheLies (прекратите лгать).
"Это все откровенная ложь. Украина не хочет войны", - подчеркивается в сообщении.
This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLiespic.twitter.com/h31pWIJB7S— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022Реклама
Ранее Главред сообщал, что встреча министров иностранных дел Кулебы и Лаврова может состояться 10 марта в Анталии.
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