На Глеба Калюжного завели уголовное дело за уклонение от воинской службы.

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Российского актера отправляют на войну / Фото Instagram/kalyzhnyy

Кратко:

Почему на актера завели уголовное дело

Что сказала его мать

Молодой российский актер и музыкант Глеб Калюжный пойдёт служить в российскую армию оккупантов уже этой весной.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Super.ru, по словам матери оккупанта Наталии, ее сын сейчас снимается на оккупированном Донбассе. Россияне там как раз снимают очередное пропагандистское помоченное кино "Малыш" о "штурме Мариуполя".

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Глеб Калюжный отправится убивать украинцев / Фото Instagram/kalyzhnyy

"Он поедет служить в этот призыв. Не знаю, когда точно, наверное, в мае. Он не может (попасть) в какие-то конкретные войска, как распределят, так и пойдет", — отметила мать потенциального груза "200".

Глеб Калюжный - плюс один оккупант / Фото Instagram/kalyzhnyy

Между тем, как отмечает Википедия, на Калюжного завели уголовное дело.в связи с длительным уклонением от прохождения срочной службы в армии. Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военный коммиссариат в октябре 2024 года, а оснований для отсрочки от службы в армии у актёра не было.

Глеб Калюжный - плюс один оккупант / Фото Instagram/kalyzhnyy

Сообщается также, что уголовное дело против актёра не будет прекращено до тех пор, пока Калюжный не отправится убивать мирных украинцев.

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