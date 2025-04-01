Кратко:
- Почему на актера завели уголовное дело
- Что сказала его мать
Молодой российский актер и музыкант Глеб Калюжный пойдёт служить в российскую армию оккупантов уже этой весной.
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Super.ru, по словам матери оккупанта Наталии, ее сын сейчас снимается на оккупированном Донбассе. Россияне там как раз снимают очередное пропагандистское помоченное кино "Малыш" о "штурме Мариуполя".
"Он поедет служить в этот призыв. Не знаю, когда точно, наверное, в мае. Он не может (попасть) в какие-то конкретные войска, как распределят, так и пойдет", — отметила мать потенциального груза "200".
Между тем, как отмечает Википедия, на Калюжного завели уголовное дело.в связи с длительным уклонением от прохождения срочной службы в армии. Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военный коммиссариат в октябре 2024 года, а оснований для отсрочки от службы в армии у актёра не было.
Сообщается также, что уголовное дело против актёра не будет прекращено до тех пор, пока Калюжный не отправится убивать мирных украинцев.
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Ранее Главред писал о том, что солист украинской рок-группы Хейтспіч Дмитрий Однороженко объявил "каникулы". Таким необычным образом артист охарактеризовал свое вступление в ряды ВСУ.
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